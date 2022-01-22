Аномальная глубина: Почему сигналы таинственного объекта со дна Балтийского моря не дают покоя учёным В 2018 году океанологи максимально близко подошли к разгадке тайны одной из самых загадочных аномалий. 21 января, 21:40 "Балтийская аномалия". Фото © youtube.com/уфолог

Подводный "Сокол тысячелетия"

Шведская компания Ocean X под руководством Денниса Осберга специализируется на исследовании тайн морского дна. Это не только мощная команда энтузиастов, но и технически оснащённое предприятие, здесь в распоряжении 56-метровое научно-исследовательское судно OceanX MV Alucia, оборудованное камерами и вертолётной площадкой. Они первыми запечатлели гигантского морского кальмара, изучали карстовые воронки, доставали со дна Атлантического океана обломки Airbus A330, разбившегося в 2009 году. и испытывали прототип глубоководного дрона "Орфей", разработанного институтом Вудс-Хоул и NASA. Они же по наводке русского коллеги обнаружили в 2015 году в территориальных водах Швеции обломки русской подлодки "Сом", которая затонула сто лет назад.

MV Alucia, 56-метровое научно-исследовательское судно. Фото © Wikipedia

В 2010 году шведы нашли в Балтийском море на глубине 87 метров необычный предмет. Он напоминал космический корабль, будто бы прилетевший со съёмок "Звёздных войн". Главной особенностью корабля была "погрузочная камера" — гигантская платформа со взлётно-посадочной полосой, на фоне которой дайверы выглядели мелкими рыбёшками. "Балтийская аномалия", как её прозвали дайверы, надёжно погрузилась в морской грунт. Химический анализ материала, из которого был сделан необычный предмет, подтвердил догадки, что найденный на дне предмет — вещь не природного происхождения.

Первые снимки с глубины позволили учёным рассмотреть нечто со дна моря в деталях — круглый предмет правильной геометрической формы 60 метров в диаметре, никаких острых граней. Рядом с найденным объектом на дне просматривалась 300-метровая полоса, как если бы таинственный корабль заходил на посадку. Жёлтые СМИ кричали наперебой "Корабль пришельцев", "Сокол тысячелетия", намекая на корабль Хана Соло из всё тех же "Звёздный войн".

Недоказуемая теория

Любители альтернативной истории, изучавшие данные Ocean X, разглядели в гигантском артефакте обломок Атлантиды, кто-то выдвигал более прозаичную версию, что это "корабль русских". Кто-то говорил о явном наличии пандусов и лестниц на объекте. Затем удалось поднять наверх образец материала. Геолог Стив Вайнер из команды Ocean X, проведя соответствующие исследования, отмёл версии о естественном происхождении "Балтийской аномалии". Он отметил, что это металл или сплав металлов, не встречающихся в природе.

Журналисты и альтернативные историки не утихали, и скоро появилась версия, что на дне Балтийского моря лежит нацистская субмарина из секретных разработок Третьего рейха. Предположение опиралось на исторический факт, что немцы частенько проводили там свои секретные испытания, а чуть подальше находился полигон Рюген, который впоследствии превратился в ракетную базу.

Официальная наука опровергает

Учёные отнеслись со скепсисом ко всем предположениям экзальтированной и падкой до необъяснимых чудес публики. Они отмечали, что снимок объекта был сделан некачественный и воображение человека в таких случаях любит дорисовать то, чего нет и никогда не было. Археолог Йоран Экберг отметил, что хоть находка и странная и по виду действительно напоминала дело рук человеческих либо вмешательство инопланетного разума, но это далеко не первый такой объект в мире.

Достаточно вспомнить льдину идеальной формы, обнаруженную в ходе миссии IceBridge специалистами NASA. Её так и прозвали — "айсберг перфекциониста". Тогда в Ocean X снарядили контрольную экспедицию, сделали более чёткие снимки и взяли новые пробы. Геологи Стокгольмского университета проанализировали материал, выяснили, что большую часть "Балтийской аномалии" составляет базальт, считающийся в сейсмологии нижним слоем земной коры.

Льдина идеальной формы. Фото © NASA

Природу его происхождения в своё время подробно исследовали советские учёные при бурении Кольской сверхглубокой скважины. И, скорее всего, ничего аномального в найденном на дне Балтийского моря объекте нет. Именно в этом месте шёл ледник, притащивший с собой базальтовую породу. Когда ледник растаял, он стал морем. Полоски на объекте, напоминающие взлётно-посадочную полосу, были прочерчены ледником. Что касается "металла неизвестного происхождения", который всё-таки присутствует в пробах, то результаты анализа показали его метеоритное происхождение.

Тайна спецслужб

Интересно, однако, что результаты исследования стокгольмских геологов, а также выкладки Ocean X быстро удалили из открытых источников. Также поступила информация о том, что дело передано в ведение шведских и норвежских спецслужб. Дайверы из команды Ocean X выглядели встревоженно, когда говорили о находке. В частности, Стефана Хогерборна не убедили доводы учёных, и он до сих пор считает, что ребята нашли нечто уникальное. В пользу этой версии говорят и данные о том, что в изначально опубликованных документах были зафиксированы некие "электромагнитные всплески", похожие на земные сонары подлодок. Данные о них исчезли из открытого доступа вместе с подавляющим большинством материалов о подводной аномалии.

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Кроме того, дайверы утверждали, что сделать снимки высокого качества рядом с объектом невозможно. Почему? Версий на этот счёт несколько — от влияния электромагнитных полей до неизвестной науке силы, которая выводит из строя технику. Главный скептик — учёный Петер Линдберг — несколько раз встречался с журналистами и рассказывал, что это самая странная находка в его жизни и у него больше вопросов, чем ответов. А потом внезапно перестал выходить на связь.

От него журналисты узнали, что все телефоны и остальные электрические приборы в радиусе 25 метров от находки переставали работать. Примерно в течение месяца после погружения в воду у всех членов экипажа наблюдались мигрень и повышенная температура, как будто их погрели в гигантской микроволновке. До сих пор нет объяснений и другой странности — кто и зачем мог дать команду свернуть эту миссию и переключиться на поиск других объектов. Их на дне Балтийского моря хватает, это правда. Но такое ощущение, что кто-то попытался насильно поставить в этой истории точку. Уже поступил официальный запрет для рядовых дайверов на погружение в этом месте на дно моря.

В 2018 году учёные из Стокгольмского университета заявили, что "Балтийская аномалия" — продукт геологического происхождения и не стоит искать признаки инопланетного присутствия там, где их нет. На другие вопросы относительно электромагнитного излучения и проблем со здоровьем исследователи отвечать отказались.

Авторы Евгений Жуков