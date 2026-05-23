«Отстрелялась»: Актриса Екатерина Климова выложила фото с сыном-выпускником

Актриса Екатерина Климова поделилась в личном блоге снимками с последнего звонка своего младшего сына Корнея Петренко. Юноша окончил Ломоносовскую школу, где учатся дети многих знаменитостей.

«Последний звонок! Ура, товарищи! Поздравляем всех, у кого тоже в этом году случится это незабываемое событие! У меня остался один школьник, а точнее школьница! Можно сказать — отстрелялась», — подписала кадр Климова.

На опубликованных фото мать и сын позируют вместе. Оба выбрали для торжества классические костюмы.

Корней — один из четырёх детей артистки. Он родился в браке актрисы с актёром Игорем Петренко. Союз продлился 10 лет и завершился разводом из-за зависимости и измен со стороны супруга.

От этого брака у Климовой также есть 19-летний сын Матвей. Старшая дочь Елизавета родилась в первом браке с бизнесменом Ильёй Хорошиловым. В 2015 году актриса вышла замуж за Гелу Месхи и родила дочь Беллу, но в 2019 году пара рассталась.

