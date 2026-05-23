Минпросвещения России раскрыло формат проведения последних звонков

Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая по единому формату. В Минпросвещения РФ рекомендовали включить в программу поднятие флага, исполнение гимна и чествование многодетных семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Опросы показывают, что большинство выпускников вспоминают последний звонок как один из самых ярких моментов юности. Даже спустя 10–15 лет люди помнят детали: ленточки, песни, первый вальс, разговоры с одноклассниками», — рассказала педагог-психолог, лектор Российского общества «Знание» Инга Горбунова.

Рекомендации министерство уже направило во все регионы страны. Кроме того, власти синхронизировали завершение учебного года для школ с четвертями и триместрами. В программу последних звонков также предложили включить выступления родителей — участников СВО. Отдельное внимание регионам поручили уделить вопросам безопасности и доступной среды для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Ранее последние звонки в Москве прозвучали для 223 тысяч выпускников. Об этом рассказали в столичном департаменте образования и науки. Заммэра Москвы Анастасия Ракова тогда пожелала школьникам успешно сдать экзамены и найти профессию по душе. Власти столицы подчеркнули, что школьные годы для многих выпускников останутся одним из самых важных этапов жизни.