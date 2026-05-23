Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 02:22

Минпросвещения России раскрыло формат проведения последних звонков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая по единому формату. В Минпросвещения РФ рекомендовали включить в программу поднятие флага, исполнение гимна и чествование многодетных семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Опросы показывают, что большинство выпускников вспоминают последний звонок как один из самых ярких моментов юности. Даже спустя 10–15 лет люди помнят детали: ленточки, песни, первый вальс, разговоры с одноклассниками», — рассказала педагог-психолог, лектор Российского общества «Знание» Инга Горбунова.

Рекомендации министерство уже направило во все регионы страны. Кроме того, власти синхронизировали завершение учебного года для школ с четвертями и триместрами. В программу последних звонков также предложили включить выступления родителей — участников СВО. Отдельное внимание регионам поручили уделить вопросам безопасности и доступной среды для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

«Праздник закончится в полиции»: За что выпускников могут наказать на последнем звонке
«Праздник закончится в полиции»: За что выпускников могут наказать на последнем звонке

Ранее последние звонки в Москве прозвучали для 223 тысяч выпускников. Об этом рассказали в столичном департаменте образования и науки. Заммэра Москвы Анастасия Ракова тогда пожелала школьникам успешно сдать экзамены и найти профессию по душе. Власти столицы подчеркнули, что школьные годы для многих выпускников останутся одним из самых важных этапов жизни.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Последний звонок
  • Минпросвещения РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar