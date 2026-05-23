В Брянской области двое мирных жителей ранены при атаке FPV-дрона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth
В селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области два человека получили ранения из-за удара беспилотника. О случившемся рассказал врио губернатора Егор Ковальчук в своем канале в «Максе».
По словам главы региона, населённый пункт был атакован FPV-дроном. В результате этого террористического акта пострадали гражданские лица.
Раненые — мужчина и женщина. Их оперативно доставили в медицинское учреждение. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся. Информация о состоянии граждан уточняется.
