В Брянской области двое мирных жителей ранены при атаке FPV-дрона

В селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области два человека получили ранения из-за удара беспилотника. О случившемся рассказал врио губернатора Егор Ковальчук в своем канале в «Максе».

По словам главы региона, населённый пункт был атакован FPV-дроном. В результате этого террористического акта пострадали гражданские лица.

Раненые — мужчина и женщина. Их оперативно доставили в медицинское учреждение. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся. Информация о состоянии граждан уточняется.