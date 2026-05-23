В Балашихе отец избил маленькую дочь в лифте за крики «Он не папа, помогите»

В подмосковной Балашихе отец избил свою маленькую дочь в лифте. Поводом стали крики девочки: она попросила соседа спасти её и заявила, что рядом с ней не папа, рассказали BAZA очевидцы.

Всё началось ещё на улице. Мужчина пытался загнать двух дочерей домой, но те отказывались идти с ним. Когда семья всё же зашла в лифт, девочки уже были в истерике.

Проходивший мимо сосед заметил ситуацию и решил уточнить, всё ли в порядке. В ответ одна из девочек закричала: «Он нас бьёт, помогите! Это не папа».

В этот момент двери закрылись. Отец нанёс малышке несколько ударов. Девочка начала плакать ещё сильнее и просить прощения.

Запись быстро разлетелась среди жителей жилого комплекса. Они обратились в полицию. По данным канала, правоохранители начали проверку.