«Ребёнка не отдам»: Мария Миронова обвинила бывшего мужа в избиении брата и слежке

Актриса Мария Миронова в запрещённой соцсети рассказала о разводе. По её словам, конфликт начался после того, как бывший муж Андрей избил её брата в день рождения сына.

«Мой развод произошёл на почве жёсткого избиения и агрессии бывшим мужем моего брата Алексея, в моём доме, в присутствии ребёнка, в день его рождения, после чего была вызвана скорая помощь», — написала Миронова.

У брата диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы головы. После этого случая ребёнок в течение года страдал приступами агрессии, подтверждёнными невропатологами.

Актриса утверждает, что после развода трижды пыталась наладить контакт с отцом и пускала его в дом для встреч с сыном, включая ночёвки. Но мужчина требовал забирать ребёнка в съёмные квартиры и грозил увезти в Стерлитамак, где живёт его брат с уголовной судимостью.

Вся материальная и моральная ответственность за сына лежит на Мироновой, добавила она. В довершение всего в её доме без разрешения подключили прослушку через личный гаджет Алиса.

«На меня подали в суд, не я, на меня! Ребёнка я не отдам!» — заявила актриса. По её словам, все обвинения подтверждаются справками, видео и показаниями свидетелей.

Ранее сообщалось, что Мария Миронова и Андрей Сорока тайно развелись примерно три года назад. Экс-возлюбленный актрисы подал в суд, чтобы определить порядок общения с их общим сыном. Ещё во время их отношений личная жизнь артистки вызывала большой интерес: она неожиданно объявила о беременности, а позже вокруг неё разгорались споры и судебные тяжбы. При этом Сорока младше актрисы на 18 лет.