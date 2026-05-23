А вы, друзья, как ни садитесь: В Киеве готовят масштабную рокировку высших чиновников

В украинских политических кругах и Telegram-каналах распространяются слухи о возможных масштабных кадровых перестановках в руководстве страны, однако официального подтверждения этим данным нет. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что премьер-министр Юлия Свириденко может возглавить Офис президента, глава ОП Кирилл Буданов* — стать главнокомандующим ВСУ, а главком армии Украины Александр Сырский — занять пост секретаря СНБО. В тех же сообщениях утверждается, что секретарь СНБО Рустем Умеров может получить должность советника по вопросам национальной обороны с собственным аппаратом, а премьер-министром вновь станет министр энергетики Денис Шмыгаль.

При отсутствии поддержки его кандидатуры в Верховной раде рассматривается вариант сохранения за ним обязанностей главы правительства в статусе первого вице-премьера. Распространяемые версии при этом не подтверждены официально, а отдельные депутаты прямо называют их недостоверными и «чушью».

По данным источников, в окружении фиксируется рост напряжённости между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Будановым*. На этом фоне отмечается, что последний не скрывает политических амбиций и ведёт активную информационную кампанию, что, по мнению собеседников, снижает вероятность его назначения на пост главкома ВСУ.

