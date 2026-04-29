«Игра престолов» на Банковой: Зеленский и его свита пытаются ослабить Буданова*

Среди высшего руководства Украины нарастает внутренний конфликт. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Владимир Зеленский и его приближённые пытаются сдержать рост влияния главы ОП Кирилла Буданова*.

В своём Telegram-канале парламентарий приоткрыл завесу «игры престолов» на Банковой. По информации журналиста, окружение гаранта сорвало встречу, которую инициировал Буданов*. Мероприятие должно было пройти с участием руководителей комитетов от правящей партии «Слуга народа», а также с главами фракций и областей.

Сначала высокопоставленным чиновникам на местах якобы начали намекать, что на встречу лучше не ходить. А сегодня, по словам Железняка, её и вовсе отменили.

«Это сразу не понравилось другим участникам узкого круга и самому Зеленскому», — написал депутат.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга