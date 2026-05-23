Сергеева вызвали в сборную России вместо Воробьёва на товарищеские матчи

Тренерский штаб сборной России по футболу внёс изменение в список игроков перед товарищескими встречами. Как сообщается на официальном портале Российского футбольного союза (РФС), вместо форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в национальную команду вызван нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев.

Причиной стала травма, полученная железнодорожником в заключительном туре РПЛ против ЦСКА. Игрок бело-голубых уже приехал в Новогорск, где команда начала сбор 23 мая.

31-летний Сергеев провёл насыщенный сезон. На его счету 40 матчей в чемпионате и Кубке страны, в которых он отличился 12 раз.

Расписание ближайших игр сборной уже свёрстано. Первая встреча состоится 28 мая в Каире с Египтом.

Далее последуют домашние матчи: 5 июня в Волгограде подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде — с командой Тринидада и Тобаго.