Мохамед Салах сыграет против России в Каире, несмотря на недавнюю травму
Мохамед Салах. Обложка © ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах примет участие в товарищеском матче против сборной России, который пройдёт в Каире 28 мая. Участие главной звезды египетской команды официально подтвердили в национальной Ассоциации футбола.
В конце апреля форвард получил травму подколенного сухожилия и пропустил несколько недель. Он вернулся на поле лишь несколько дней назад, однако сразу был включён в заявку национальной команды на грядущий чемпионат мира.
Именно подопечные Валерия Карпина первыми проверят боевую готовность африканской сборной перед мундиалем. Ожидается, что матч пройдёт при переполненных трибунах, так как Салах — главная надежда и любимец местной публики.
Российская сторона рассматривает эту встречу как серьёзную проверку перед официальными турнирами. Травма звезды египтян пока остаётся в прошлом, и он готов отыграть полный матч, если тренерский штаб не решит поберечь лидера.
Напомним, сборная России по футболу объявила заявку на товарищеские матчи в мае-июне 2026 года (с Египтом 28 мая, Буркина-Фасо 5 июня и Тринидадом и Тобаго 9 июня). В список попал игрок молодёжки «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Вратари: Адамов, Митрюшкин, Агкацев, Максименко. Защитники: Сильянов, Морозов, Вахания, Мелёхин, Денисов, Дивеев, Осипенко, Данилов, Круговой, Бевеев.
