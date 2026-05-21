Мохамед Салах сыграет против России в Каире, несмотря на недавнюю травму

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах примет участие в товарищеском матче против сборной России, который пройдёт в Каире 28 мая. Участие главной звезды египетской команды официально подтвердили в национальной Ассоциации футбола.

В конце апреля форвард получил травму подколенного сухожилия и пропустил несколько недель. Он вернулся на поле лишь несколько дней назад, однако сразу был включён в заявку национальной команды на грядущий чемпионат мира.

Именно подопечные Валерия Карпина первыми проверят боевую готовность африканской сборной перед мундиалем. Ожидается, что матч пройдёт при переполненных трибунах, так как Салах — главная надежда и любимец местной публики.

Российская сторона рассматривает эту встречу как серьёзную проверку перед официальными турнирами. Травма звезды египтян пока остаётся в прошлом, и он готов отыграть полный матч, если тренерский штаб не решит поберечь лидера.