Дагестанец из «Манчестер Юнайтед» вошёл в окончательный состав сборной России

Пресс-служба сборной Росси по футболу объявила окончательную заявку на товарищеские встречи в мае и июне 2026 года. Подопечные Валерия Карпина проведут три игры — против Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня). Примечательно, что в список попал игрок молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.

В число вратарей вошли Денис Адамов, Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев и Александр Максименко. В оборону вызваны Александр Сильянов, Евгений Морозов, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Даниил Денисов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Кирилл Данилов, Данил Круговой и Мингиян Бевеев.

Линию полузащиты представят Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Наиль Умяров, Амир Ибрагимов, Антон и Алексей Миранчуки, Максим Глушенков, Максим Петров, Лечи Садулаев, Никита Кривцов и Александр Головин.

В атаке тренерский штаб рассчитывает на Константина Тюкавина, Дмитрия Воробьёва и Георгия Мелкадзе. Ближайшая международная пауза станет для команды очередной проверкой состава перед следующими сборами.

Напомним, что Матвей Сафонов не примет участия в матчах сборной из-за финала Лиги чемпионов 30 мая.