День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 14:33

Стало известно, почему Сафонова не включили в состав сборной России на ближайшие матчи

Карпин не вызвал Сафонова на матчи сборной России в мае-июне

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не попал в расширенный список игроков национальной команды для участия в товарищеских встречах, запланированных на последний месяц весны и первый месяц лета. Об этом информирует пресс-служба Российского футбольного союза.

В окончательном перечне фамилий, опубликованном РФС, фигурируют четыре стража ворот: Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев из «Краснодара», а также спартаковец Александр Максименко.

Календарь ближайших встреч российской дружины включает в себя поединки с Египтом (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидадом и Тобаго (9 июня). При этом, отечественные клубы и сборная с 2022 года по-прежнему отлучены от участия в международных соревнованиях.

Причина невызова в сборную Сафонова объясняется просто. 30 мая его клуб ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

Игрок «Манчестер Юнайтед» из Дагестана попал в расширенный состав сборной РФ
Игрок «Манчестер Юнайтед» из Дагестана попал в расширенный состав сборной РФ

Ранее Life.ru рассказывал, что французскому «Пари Сен-Жермен» оказалось достаточно ничейного результата в матче с мюнхенской «Баварией», чтобы пройти в финал Лиги чемпионов. Так, голкипер Матвей Сафонов стал первым в истории россиянином, дважды к ряду вышедшим в финал ЛЧ.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Матвей Сафонов
  • Футбол
  • Сборная России по футболу
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar