Стало известно, почему Сафонова не включили в состав сборной России на ближайшие матчи

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не попал в расширенный список игроков национальной команды для участия в товарищеских встречах, запланированных на последний месяц весны и первый месяц лета. Об этом информирует пресс-служба Российского футбольного союза.

В окончательном перечне фамилий, опубликованном РФС, фигурируют четыре стража ворот: Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев из «Краснодара», а также спартаковец Александр Максименко.

Календарь ближайших встреч российской дружины включает в себя поединки с Египтом (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидадом и Тобаго (9 июня). При этом, отечественные клубы и сборная с 2022 года по-прежнему отлучены от участия в международных соревнованиях.

Причина невызова в сборную Сафонова объясняется просто. 30 мая его клуб ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

Ранее Life.ru рассказывал, что французскому «Пари Сен-Жермен» оказалось достаточно ничейного результата в матче с мюнхенской «Баварией», чтобы пройти в финал Лиги чемпионов. Так, голкипер Матвей Сафонов стал первым в истории россиянином, дважды к ряду вышедшим в финал ЛЧ.