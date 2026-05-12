Игрок «Манчестер Юнайтед» из Дагестана попал в расширенный состав сборной РФ

Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые вошёл в расширенный состав сборной России. Список кандидатов опубликовала пресс-служба РФС.

Всего в расширенную заявку попали 36 игроков. Позднее тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным определит окончательный состав на ближайшие товарищеские матчи. Распределение по амплуа выглядит так:

Вратари: Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Игорь Дивеев («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко (оба — московское «Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА).

Полузащитники: Антон Миранчук («Динамо» М), Наиль Умяров («Спартак»), Алексей Миранчук («Атланта», MLS), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Англия), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» М), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Александр Соболев («Зенит»).

Особое внимание привлёк 18-летний Амир Ибрагимов. Уроженец Дагестана в 11 лет вместе с семьёй переехал в Англию, где начал футбольный путь в академии «Шеффилд Юнайтед». Позже он перешёл в систему «Манчестер Юнайтед». В апреле 2025 года Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с титулованным английским клубом. Сейчас нападающий является капитаном молодёжной команды «МЮ» и считается одной из восходящих звёзд клуба. Ранее его несколько раз вызывали в юношеские сборные Англии разных возрастов.

Ближайший матч сборная России проведёт 28 мая против Египта в Каире. Затем команда сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. С 2022 года российская сборная и клубы отстранены от официальных международных турниров из-за ограничений ФИФА и УЕФА, поэтому национальная команда продолжает проводить товарищеские встречи.