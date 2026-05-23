Россияне Гаспарян и Басангова выиграли золото чемпионата Европы по карате

Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова стали обладателями золотых медалей на чемпионате Европы. Соревнования проходят в немецком Франкфурте-на-Майне с 20 по 24 мая.

В финальном поединке весовой категории до 84 кг Гаспарян одолел греческого спортсмена Константиноса Мастрогианниса. Басангова в решающей схватке категории до 61 кг взяла верх над Мией Гретой Зорко из Хорватии.

Ранее копилку сборной пополнил Эрнест Шарафутдинов. Он выиграл бронзовую награду в весе до 75 кг.

21-летний Гаспарян имеет в послужном списке три титула чемпиона страны, победы на Кубке России и Играх стран БРИКС. Басангова — обладательница национального Кубка, Кубка дружбы, серебряная медалистка юниорского первенства Европы и победительница Игр БРИКС.

Участники выступают на турнире под флагом Европейской конфедерации карате.