Россияне Гаспарян и Басангова выиграли золото чемпионата Европы по карате
Обложка © VK / ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РОССИИ, ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РОССИИ
Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова стали обладателями золотых медалей на чемпионате Европы. Соревнования проходят в немецком Франкфурте-на-Майне с 20 по 24 мая.
В финальном поединке весовой категории до 84 кг Гаспарян одолел греческого спортсмена Константиноса Мастрогианниса. Басангова в решающей схватке категории до 61 кг взяла верх над Мией Гретой Зорко из Хорватии.
Ранее копилку сборной пополнил Эрнест Шарафутдинов. Он выиграл бронзовую награду в весе до 75 кг.
21-летний Гаспарян имеет в послужном списке три титула чемпиона страны, победы на Кубке России и Играх стран БРИКС. Басангова — обладательница национального Кубка, Кубка дружбы, серебряная медалистка юниорского первенства Европы и победительница Игр БРИКС.
Участники выступают на турнире под флагом Европейской конфедерации карате.
