Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 14:30

Россияне Гаспарян и Басангова выиграли золото чемпионата Европы по карате

Обложка © VK / ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РОССИИ, ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РОССИИ

Обложка © VK / ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РОССИИ, ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РОССИИ

Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова стали обладателями золотых медалей на чемпионате Европы. Соревнования проходят в немецком Франкфурте-на-Майне с 20 по 24 мая.

В финальном поединке весовой категории до 84 кг Гаспарян одолел греческого спортсмена Константиноса Мастрогианниса. Басангова в решающей схватке категории до 61 кг взяла верх над Мией Гретой Зорко из Хорватии.

Ранее копилку сборной пополнил Эрнест Шарафутдинов. Он выиграл бронзовую награду в весе до 75 кг.

21-летний Гаспарян имеет в послужном списке три титула чемпиона страны, победы на Кубке России и Играх стран БРИКС. Басангова — обладательница национального Кубка, Кубка дружбы, серебряная медалистка юниорского первенства Европы и победительница Игр БРИКС.

Участники выступают на турнире под флагом Европейской конфедерации карате.

Возвращение Русского танка: Садулаев стал пятикратным чемпионом Европы по вольной борьбе
Возвращение Русского танка: Садулаев стал пятикратным чемпионом Европы по вольной борьбе

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Единоборства (UFC, бокс, MMA)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar