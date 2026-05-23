В МИД Армении подтвердили заинтересованность в сохранении отношений с Москвой

Ереван намерен и дальше поддерживать и углублять полноформатное взаимодействие с Москвой. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в беседе с изданием news.am.

«Мы неизменно заинтересованы в сохранении и развитии нормального партнёрства с Россией», — сказал он.

Мирзоян отметил, что стратегические связи его страны с Соединёнными Штатами и Евросоюзом никто не рассматривает как действие против России, а само армянское государство ведёт с зарубежными партнёрами равноправное и обоюдовыгодное сотрудничество в самых разных областях.

При этом руководитель армянской дипломатии признал: в отношениях между Ереваном и Москвой существует немало трудностей, причём значительная их часть тянется из прошлого — аналогичные проблемы случались и десять, и пятнадцать лет назад. Мирзоян перечислил отдельные рабочие примеры вроде экспорта абрикосов, импорта вина или ввоза водки, уточнив, что Армения намерена прорабатывать все эти вопросы с российской стороной в конструктивной и здоровой атмосфере, и добавил: он верит, что партнёры в итоге придут к хорошим решениям.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что недружественные государства нацелены на то, чтобы отдалить от Москвы её партнёров, уделяя особое внимание странам ближнего зарубежья. На ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике он предупредил, что такой сценарий сейчас активно разыгрывается в отношении Еревана.