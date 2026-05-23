Цена многожёнства: Сколько стоит одновременно содержать трёх девушек

Многожёнство может обходиться минимум в 200 тысяч рублей в месяц при наличии трёх жён. Это самый минимум, пишет Mash. В эту сумму входят расходы на питание, бытовые нужды и повседневные траты.

При более высоком уровне жизни затраты могут доходить до 2–3 миллионов рублей в месяц — особенно если речь идёт о покупке брендовых вещей и поездках. При этом в регионе подобные доходы встречаются редко, поэтому часть женщин в таких семьях также работает, снижая финансовую нагрузку на мужа.

Большинство первых жён относятся к многожёнству негативно — до 90% воспринимают появление второй супруги в семье отрицательно. Чаще всего решение о повторном браке связано с трудностями с рождением детей в первом союзе.

Обычно мужчины ограничиваются двумя браками из-за высокой финансовой и организационной нагрузки. По шариату допускается наличие до четырёх жён.

В России многожёнство юридически невозможно, однако в отдельных случаях мужчины обходят законодательство и не регистрируют дополнительные отношения официально. Однако подобные практики могут приводить к социальной и правовой уязвимости женщин и детей. Подобное поведение часто связано с нежеланием мужчины нести ответственность за семью в сложных ситуациях.

Склонность к многожёнству может формироваться в детстве — на фоне примеров подобных семейных моделей. По её словам, в таких случаях мужчина может воспринимать женщин скорее как «трофей», а не равноправного партнёра.