У скандального «многожёнца» Сухова родился 31-й ребёнок

Скандально известный «православный многоженец» Иван Сухов вновь стал отцом. Как сообщает kp.ru со ссылкой на адвоката мужчины Александра Почуева, у него родился 31-й ребёнок.

«Иван начал отсчёт четвёртого десятка в рождении своих детей на пути к цели в 50. Осталось родить ещё 19», — отметил защитник.

Сам Сухов сказал, что рад появлению на свет сына и поблагодарил супругу за рождение здорового ребёнка. Он добавил, что рассчитывает, что мальчик вырастет достойным гражданином и защитником страны. Также мужчина публично обратился к старшей дочери. Он выразил надежду, что она вернётся в семью и «раскается в своей лжи», а в будущем создаст семью и подарит ему внуков.

Адвокат Почуев добавил, что семья Сухова подвергается буллингу, из-за чего они спешат достроить дом в селе и переехать. Он также сообщил, что обратился к главе СК Александру Бастрыкину с ходатайством о прекращении «затянувшегося уголовного преследования по ложному обвинению дочери».