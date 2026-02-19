У скандального «многожёнца» Сухова родился 31-й ребёнок
Иван Сухов. Фото © VK / Иван Сухов
Скандально известный «православный многоженец» Иван Сухов вновь стал отцом. Как сообщает kp.ru со ссылкой на адвоката мужчины Александра Почуева, у него родился 31-й ребёнок.
«Иван начал отсчёт четвёртого десятка в рождении своих детей на пути к цели в 50. Осталось родить ещё 19», — отметил защитник.
Сам Сухов сказал, что рад появлению на свет сына и поблагодарил супругу за рождение здорового ребёнка. Он добавил, что рассчитывает, что мальчик вырастет достойным гражданином и защитником страны. Также мужчина публично обратился к старшей дочери. Он выразил надежду, что она вернётся в семью и «раскается в своей лжи», а в будущем создаст семью и подарит ему внуков.
Адвокат Почуев добавил, что семья Сухова подвергается буллингу, из-за чего они спешат достроить дом в селе и переехать. Он также сообщил, что обратился к главе СК Александру Бастрыкину с ходатайством о прекращении «затянувшегося уголовного преследования по ложному обвинению дочери».
Напомним история «православного гарема» Ивана Сухова обрастает жуткими деталями: адвокат Юлия Вербицкая заявила, что показания его 19-летней дочери о домогательствах находят подтверждение. Многожёнец, у которого 30 детей и три жены в одной трёшке, попал под статью после того, как старшая дочь пришла на ток-шоу и рассказала, что отец приставал к ней — пять лет назад мать сама отправила девочку к нему на перевоспитание. Теперь Сухову светит до трёх лет колонии, а сам он, по словам адвоката, вместо доказательств невиновности собирал на дочь компромат.
