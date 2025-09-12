Хозяин «православного гарема» Иван Сухов собирал компромат на дочь, которой домогался
Адвокат Вербицкая: Многоженец Сухов собирал компромат на дочь, которой домогался
Иван Сухов. Фото © VK / Иван Сухов
Показания Анны Суховой, обвиняющей своего отца — многоженца и отца 14 детей Ивана Сухова — в преступлении против половой неприкосновенности, находят подтверждение. Об этом телеканалу «Рен ТВ» сообщила адвокат Юлия Вербицкая.
«Несмотря на бравурные утверждения Сухова и его защиты о неких «доказательствах невиновности», всё сводится к тому, что показания Анны подтверждаются и соответствуют действительности, а вот сам «отец года» готовил и собирал на свою же дочь некий компромат», — рассказала Вербицкая.
По словам Вербицкой, сторона защиты планирует добиваться проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы как в отношении потерпевшей Анны, так и в отношении самого обвиняемого Ивана Сухова. Адвокат полагает, что попытки публичной пропаганды сожительства с несколькими женщинами и, потенциально, их детьми могут указывать на наличие психических расстройств. В заключение она отметила, что подобные лица могут представлять угрозу для общества и потому подлежат изоляции и принудительному лечению.
Напомним, что Сухов стал известен из-за своего «многожёнства». Хозяин «православного гарема» живёт в трёхкомнатной квартире с тремя женщинами и 14 их общими детьми. Всего у него 30 детей. Недавно его старшая 19-летняя дочь пришла на шоу и заявила, что отец подвергал её сексуальным домогательствам. Мама отправила её на перевоспитание к папе пять лет назад. Сухову грозит до трёх лет колонии.