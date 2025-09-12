Хозяин «православного гарема» Иван Сухов собирал компромат на дочь, которой домогался

Показания Анны Суховой, обвиняющей своего отца — многоженца и отца 14 детей Ивана Сухова — в преступлении против половой неприкосновенности, находят подтверждение. Об этом телеканалу «Рен ТВ» сообщила адвокат Юлия Вербицкая.

«Несмотря на бравурные утверждения Сухова и его защиты о неких «доказательствах невиновности», всё сводится к тому, что показания Анны подтверждаются и соответствуют действительности, а вот сам «отец года» готовил и собирал на свою же дочь некий компромат», — рассказала Вербицкая.

По словам Вербицкой, сторона защиты планирует добиваться проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы как в отношении потерпевшей Анны, так и в отношении самого обвиняемого Ивана Сухова. Адвокат полагает, что попытки публичной пропаганды сожительства с несколькими женщинами и, потенциально, их детьми могут указывать на наличие психических расстройств. В заключение она отметила, что подобные лица могут представлять угрозу для общества и потому подлежат изоляции и принудительному лечению.