Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 12:54

Многоженцу Сухову грозит до трёх лет колонии за домогательства к дочери

Oбложка © VK / Иван Сухов

Oбложка © VK / Иван Сухов

Многоженцу Ивану Сухову, которого дочь публично обвинила в домогательствах, грозит до трёх лет колонии. Об этом сообщает SHOT.

Сегодня СК по Владимирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий.

«В ходе расследования будут допрошены члены семьи и иные лица, проведены необходимые судебные экспертизы, исследованы условия проживания и воспитания несовершеннолетней», — говорится в сообщении СК.

«Бездетные феминистки»: Многоженец Иван Сухов грубо высказался о хейтерах
«Бездетные феминистки»: Многоженец Иван Сухов грубо высказался о хейтерах

Ранее старшая дочь Ивана Сухова публично рассказала о домогательствах в эфире ток-шоу. По её словам, эпизод произошёл около пяти лет назад, когда отец увёз её на отдых. После этих признаний СК начал доследственную проверку. Напомним, Сухов живёт в квартире площадью 70 квадратов с тремя жёнами и 14 детьми. Сам он признавался нам, что не боится каких-либо проверок в свой адрес.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar