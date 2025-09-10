Многоженцу Сухову грозит до трёх лет колонии за домогательства к дочери

Ранее старшая дочь Ивана Сухова публично рассказала о домогательствах в эфире ток-шоу. По её словам, эпизод произошёл около пяти лет назад, когда отец увёз её на отдых. После этих признаний СК начал доследственную проверку. Напомним, Сухов живёт в квартире площадью 70 квадратов с тремя жёнами и 14 детьми. Сам он признавался нам, что не боится каких-либо проверок в свой адрес.