Многоженцу Сухову грозит до трёх лет колонии за домогательства к дочери
Oбложка © VK / Иван Сухов
Многоженцу Ивану Сухову, которого дочь публично обвинила в домогательствах, грозит до трёх лет колонии. Об этом сообщает SHOT.
Сегодня СК по Владимирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий.
«В ходе расследования будут допрошены члены семьи и иные лица, проведены необходимые судебные экспертизы, исследованы условия проживания и воспитания несовершеннолетней», — говорится в сообщении СК.
Ранее старшая дочь Ивана Сухова публично рассказала о домогательствах в эфире ток-шоу. По её словам, эпизод произошёл около пяти лет назад, когда отец увёз её на отдых. После этих признаний СК начал доследственную проверку. Напомним, Сухов живёт в квартире площадью 70 квадратов с тремя жёнами и 14 детьми. Сам он признавался нам, что не боится каких-либо проверок в свой адрес.