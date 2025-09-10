На многожёнца Сухова завели дело о сексуальных домогательствах к дочери

Ещё в декабре прошлого года мужчина с бородой дал интервью, в котором рассказал, что проживает в квартире площадью семьдесят квадратных метров с тремя жёнами и четырнадцатью детьми. Он также упомянул о своём намерении завести не менее пятидесяти детей, пояснив, что в противном случае будет считать свою жизнь бесплодной и ничего не значащей. Уже в январе текущего года Сухов сообщил о рождении своего тридцатого ребёнка.