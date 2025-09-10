На многожёнца Сухова завели дело о сексуальных домогательствах к дочери
Обложка © VK / Иван Сухов
В отношении Ивана Сухова, известного многожёнца, возбудили уголовное дело после заявления его дочери о сексуальных домогательствах. Об этом пишет Mash.
Ещё в декабре прошлого года мужчина с бородой дал интервью, в котором рассказал, что проживает в квартире площадью семьдесят квадратных метров с тремя жёнами и четырнадцатью детьми. Он также упомянул о своём намерении завести не менее пятидесяти детей, пояснив, что в противном случае будет считать свою жизнь бесплодной и ничего не значащей. Уже в январе текущего года Сухов сообщил о рождении своего тридцатого ребёнка.
Однако в июне его дочь Анна сделала заявление о том, что с четырнадцатилетнего возраста подвергалась домогательствам со стороны отца. После этого Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях. Сотрудники правоохранительных органов провели допросы в кругу семьи и близкого окружения Сухова, а также выполнили все необходимые экспертизы.
Ранее старшая дочь Ивана Сухова публично рассказала о домогательствах в эфире ток-шоу. По её словам, эпизод произошёл около пяти лет назад, когда отец увёз её на отдых. После этих признаний СК начал доследственную проверку.