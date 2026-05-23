На юго-востоке Москвы автомобиль выехал в остановку, пострадали три человека

На Окской улице на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один из транспортных средств оказался на территории остановки общественного транспорта. Информацию об этом агентству «Москва» предоставил осведомлённый источник.

По его данным, инцидент зафиксирован вблизи дома №18. Источник также сообщил, что в результате ДТП пострадали три человека — им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в Тверской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария случилась в Торжокском муниципальном округе на трассе М-11 «Нева». Столкнулись сразу пять автомобилей. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили три человека.