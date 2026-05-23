В крымских горах спасли двух девочек, сбившихся с тропы

В горах Крыма спасатели нашли и вывели с маршрута двух девочек, потерявших тропу. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

«В районе Алимовой балки, села Баштановка, Бахчисарайского района, две девочки сошли с тропы. Спасатели оперативно установили местонахождение детей в районе Аледин-Акай-Кая, а затем благополучно сопроводили их к сопровождающему экскурсионной группы», — уточнили в ведомстве.

К спасательной операции привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

Ранее в Севастополе спасатели оказали помощь женщине, которая сорвалась со склона на мысе Фиолент. Женщина оступилась во время спуска к морю и упала примерно с 10-метровой высоты на скальную полку, получив различные травмы. Спасатели организовали страховку, подготовили необходимое снаряжение и спустились к пострадавшей. Женщине оказали первую помощь, уложили на носилки и эвакуировали по крутому склону в безопасное место.