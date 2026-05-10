В Севастополе спасли женщину, упавшую с 10-метрового обрыва на мысе Фиолент

В Севастополе спасатели оказали помощь женщине, которая сорвалась со склона на мысе Фиолент. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Женщина оступилась во время спуска к морю и упала примерно с 10-метровой высоты на скальную полку, получив различные травмы.

«Спасатели организовали страховку, подготовили необходимое снаряжение и спустились к пострадавшей. Женщине оказали первую помощь, уложили на носилки и эвакуировали по крутому склону в безопасное место», — рассказал Развожаев.

Подъём на высоту около 70 метров проходил в тёмное время суток и на сложном скальном рельефе. Пострадавшую передали медикам для дальнейшей госпитализации. Развожаев напомнил, что спуски к диким пляжам в районе «Маяка» опасны для жизни.

