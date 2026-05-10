10 мая, 08:56

Пожарные спасли более 50 человек из горящей многоэтажки в Анапе

В Анапе произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого спасатели эвакуировали и вывели из здания более 50 человек. Ещё десятки жильцов были выведены из опасной зоны. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на улице Тверской поступило в экстренные службы вечером 9 мая в 18:43. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через несколько минут и установили, что горит квартира на площади около 70 квадратных метров. К 20:00 пожар удалось локализовать, а спустя несколько минут — полностью ликвидировать открытое горение.

Полная ликвидация возгорания была завершена к 20:40. В тушении участвовали 55 человек личного состава и 18 единиц пожарной техники. По данным регионального ГУ МЧС России, из здания были спасены 53 человека, ещё 80 жильцов эвакуировали из опасной зоны.

Ранее в Свердловской области 14-летняя школьница чудом осталась жива после пожара, в котором погибли её ближайшие родственники. На момент трагедии девочка находилась на лечении в больнице Екатеринбурга. В огне погибла её мать, а также четверо братьев и сестёр. Ситуацию усугубляет то, что семья ранее уже пережила утрату: за три недели до пожара в ДТП погиб отец детей.

Милена Скрипальщикова
