В посёлке городского типа Бисерть Свердловской области произошёл крупный пожар — огонь охватил семь жилых домов. Ситуация осложняется сильным ветром, который может способствовать распространению пламени. Об этом сообщил департамент информационной политики.

В Свердловской области огонь охватил семь домов, жильцов эвакуировали. Фото © Telegram / Глава Бисертского МО, Валентина Суровцева

«На данный момент пострадавших нет, горят семь домов. Из-за ветра сохраняется угроза распространения огня на соседние строения», — говорится в сообщении.

Пожар произошёл в районе, который местные власти называют «Горушки». Огонь охватил сразу семь жилых домов. Для жителей подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Увал», однако, по данным на текущий момент, обращений за размещением не поступало.

К тушению привлечены более 60 спасателей и 17 единиц спецтехники. Специалисты продолжают работу на месте происшествия. Местная администрация участвует в ликвидации последствий пожара — сотрудники раздают воду и оказывают помощь жителям.

Ранее 9 мая днём в Анапе произошёл пожар на территории местного картинга. На улице Красноармейской загорелись складированные автомобильные покрышки, из-за чего над городом поднялся густой чёрный дым. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:58. Уже спустя минуту пожарные расчёты направились к месту происшествия.