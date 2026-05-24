Более 20 выстрелов прозвучало возле Белого дома в Вашингтоне

Серия выстрелов прозвучала возле Белого дома в Вашингтоне, журналистов экстренно направили в зал для брифингов. О ситуации сообщили корреспонденты ABC News и NBC, находившиеся на территории президентской резиденции.

Селина Ван показала момент начала стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне. Видео © X / Selina Wang

«Когда мы были в Белом доме, было слышно много выстрелов. Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов», — написала в соцсети X журналистка ABC News Селина Ван.

По данным американских журналистов, снаружи Белого дома прозвучало от 20 до 30 выстрелов. После этого сотрудники Секретной службы попросили представителей прессы немедленно пройти в защищённое помещение. Журналистка NBC Джули Циркин также сообщила о стрельбе возле комплекса Белого дома. Она уточнила, что выстрелы были слышны снаружи здания, а журналистам дали команду покинуть открытую территорию.

Официальной информации о причинах стрельбы, возможных пострадавших или задержанных к этому часу не поступало. Американские власти ситуацию пока не комментировали.

На крыше резиденции президента США сейчас дежурят снайперы.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «ужасной ситуацией» стрельбу возле Исламского центра в Сан-Диего. Тогда американский лидер заявил, что Белый дом уже получил предварительную информацию о произошедшем и пообещал внимательно изучить обстоятельства атаки. Инцидент произошёл в районе исламского центра в Калифорнии. После нападения на место прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.