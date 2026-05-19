Трамп назвал ужасной ситуацией стрельбу в районе Исламского центра в Сан-Диего

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал вооружённое нападение на Исламский центр в калифорнийском городе Сан-Диего. Выступая на мероприятии в Белом доме, он назвал случившееся ужасной ситуацией.

«Ужасная ситуация. Мне уже предоставили предварительную информацию, но мы будем очень внимательно разбираться в произошедшем», — заявил республиканец.