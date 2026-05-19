18 мая, 23:29

Трамп назвал ужасной ситуацией стрельбу в районе Исламского центра в Сан-Диего

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал вооружённое нападение на Исламский центр в калифорнийском городе Сан-Диего. Выступая на мероприятии в Белом доме, он назвал случившееся ужасной ситуацией.

«Ужасная ситуация. Мне уже предоставили предварительную информацию, но мы будем очень внимательно разбираться в произошедшем», — заявил республиканец.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в районе Исламского центра в Сан-Диего. Известно, что в результате стрельбы погиб охранник. Позднее глава полиции города Скотт Уол сообщил, что число жертв нападения увеличилось до трёх. По его словам, через несколько минут после получения сообщения о стрельбе полицейские обнаружили автомобиль посередине улицы с двумя мужчинами внутри, оба были мертвы. Следствие рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти, пока не появится другая информация.

Виталий Приходько
