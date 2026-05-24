В Ереване надеются решить проблемы с ввозом товаров в Россию

Власти Армении рассчитывают урегулировать ситуацию с поставками армянских товаров в Россию и намерены обсуждать вопрос с партнёрами в конструктивном формате. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

«Проблемы бывают во всех отношениях, они возникают, мы в целом не нацелены на напряжение атмосферы или обострение», — сказал Мирзоян в беседе с News.am.

Министр отметил, что подобные сложности между странами уже возникали и раньше. По его словам, речь идёт в том числе о поставках абрикосов, вина и водки в Россию. Глава армянского МИД подчеркнул, что Ереван не заинтересован в ухудшении отношений и намерен обсуждать ситуацию «в здоровой атмосфере» с российской стороной. Он выразил уверенность, что сторонам удастся найти «правильные решения».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил продажу в России нескольких видов алкогольной продукции из Армении. Ведомство выявило нарушения обязательных требований у двух видов вина и двух видов коньяка. Под ограничения попала продукция компаний «Веди-алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом «Шахназарян». Речь шла о красном полусладком вине «Гетап вернашен», белом сухом вине «Веди-алко» Харджи, а также о коньяках «Армянский коньяк 5 звёзд» и «Шахназарян ХО». После проверки торговым сетям и импортёрам направили предписание об изъятии продукции из оборота. Реализацию напитков временно остановили до устранения выявленных нарушений.