В Подмосковье из‑за высокой пожарной опасности введён жёлтый метеоуровень

По сообщению Гидрометцентра РФ, в Подмосковье в ближайшие сутки будет действовать жёлтый погодный уровень из‑за высокого класса пожарной опасности. Об этом пишет ТАСС.

«В период до 03:00 мск понедельника, 25 мая, в Подмосковье действует жёлтый метеорологический уровень, связанный с высокой пожарной опасностью», — уточняет агентство. Местами пожарная опасность может достигать четвёртого класса.

Согласно последним прогнозам, в течение дня температура воздуха в Москве достигнет 23–25 градусов, по Московской области ожидается 20–25 градусов. Ветер западный, 6–11 м/с. Местами возможен кратковременный дождь.

Ночью с воскресенья на понедельник будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. В Москве температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла, в Подмосковье — от 10 до 15 градусов.

