На Кипре стартовали выборы в парламент, открылось более тысячи участков

В Республике Кипр стартовали выборы в однопалатный парламент — Палату представителей. Для голосования на острове и за его пределами открыли свыше 1,2 тысячи участков.

Избирательные участки начали работу в 07:00 по местному времени и будут открыты до 18:00. В течение дня предусмотрен часовой перерыв — с 12:00 до 13:00. Всего организовано 1217 пунктов для голосования. Пять из них расположены за пределами Кипра: два работают в Лондоне, ещё по одному открыли в Брюсселе, Афинах и Салониках.

Отдельные участки подготовили для представителей маронитской общины, а также для жителей греко-кипрских анклавов, находящихся на турко-кипрском севере острова. Чтобы проголосовать, им необходимо прибыть на территорию, подконтрольную официальным властям республики. Организаторы допускают продление времени голосования, если к закрытию у участков останутся очереди. Право принять участие в выборах имеют более 569 тысяч человек.

На 56 депутатских мандатов претендуют 752 кандидата. Девять из них участвуют как независимые, остальные представляют 19 партий и движений. Из-за большого числа претендентов власти впервые изменили формат бюллетеней. Теперь информация о кандидатах размещается сразу на двух сторонах листа.