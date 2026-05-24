Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 06:25

Бензовоз устроил цепную аварию на Камчатке

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Камчатки

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Камчатки

На Камчатке произошло ДТП с бензовозом и четырьмя автомобилями. Об этом сообщает местная Госавтоинспекция.

Бензовоз на Камчатке устроил цепную аварию. Видео © VK / ДПС Камчатки

«Сегодня в дневное время на 18‑м километре автодороги «Морпорт — Аэропорт» произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств», — говорится в сообщении.

Всё началось с того, что бензовоз столкнулся с легковым авто и отбросил его на соседнюю машину.

Далее цепная реакция продолжилась: один из автомобилей перелетел через отбойник. Машина оказалась на встречной полосе и врезалась в другое транспортное средство.

В результате инцидента пострадал один человек. На месте аварии задействованы сотрудники экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия.

В лобовом ДТП под Свободным в Амурской области погиб водитель
В лобовом ДТП под Свободным в Амурской области погиб водитель

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar