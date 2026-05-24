Бензовоз устроил цепную аварию на Камчатке

На Камчатке произошло ДТП с бензовозом и четырьмя автомобилями. Об этом сообщает местная Госавтоинспекция.

Видео © VK / ДПС Камчатки

«Сегодня в дневное время на 18‑м километре автодороги «Морпорт — Аэропорт» произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств», — говорится в сообщении.

Всё началось с того, что бензовоз столкнулся с легковым авто и отбросил его на соседнюю машину.

Далее цепная реакция продолжилась: один из автомобилей перелетел через отбойник. Машина оказалась на встречной полосе и врезалась в другое транспортное средство.

В результате инцидента пострадал один человек. На месте аварии задействованы сотрудники экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия.