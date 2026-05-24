24 мая, 04:21

В лобовом ДТП под Свободным в Амурской области погиб водитель

Обложка © MAX / МЧС Амурской области

На подъезде к городу Свободный со стороны трассы «Амур» лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Амурской области.

«На подъезде к Свободному со стороны ФАД «Амур» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. 1 боевой расчёт МЧС России совместно со спасателями области извлёк из транспортного средства погибшего водителя», — говорится в публикации.

Ранее в Чите в массовом ДТП с тремя «Тойотами» погибли два человека. Авария произошла ночью 24 мая на улице Магистральной. По предварительным данным, водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Caldina и Toyota Fielder. В результате происшествия погибли водитель Avensis и несовершеннолетний пассажир этого же автомобиля. Женщина из Toyota Fielder госпитализирована.

Виталий Приходько
