В Пакистане подорвали пассажирский поезд, погибли не менее 16 человек
AP: При взрыве поезда в пакистанской Кветте погибли 16 человек
В пакистанском городе Кветта произошёл подрыв пассажирского поезда. По предварительным данным, погибли 16 человек, ещё несколько получили ранения. О происшествии сообщило агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в полиции.
По имеющейся информации, взрыв прогремел на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак на юго-западе страны. В момент подрыва через этот участок проходил поезд с пассажирами. После взрыва на месте началась спасательная операция. Точное число пострадавших пока не раскрывается. Также неизвестно, что именно стало причиной детонации и кто может стоять за атакой.
