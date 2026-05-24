В Пакистане подорвали пассажирский поезд, погибли не менее 16 человек

В пакистанском городе Кветта произошёл подрыв пассажирского поезда. По предварительным данным, погибли 16 человек, ещё несколько получили ранения. О происшествии сообщило агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в полиции.

По имеющейся информации, взрыв прогремел на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак на юго-западе страны. В момент подрыва через этот участок проходил поезд с пассажирами. После взрыва на месте началась спасательная операция. Точное число пострадавших пока не раскрывается. Также неизвестно, что именно стало причиной детонации и кто может стоять за атакой.