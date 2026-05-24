Уральцы раскупили билеты на концерты Олега Газманова на 20,7 млн рублей

Российский эстрадный певец Олег Газманов может заработать свыше 20 миллионов рублей на трёх концертах в городах на Урале. Выступления запланированы на 26 мая в Екатеринбург, 27 мая — в Челябинск, а 29 мая — в Уфа. Об этом сообщает URA.ru.

По данным на 23 мая, общая выручка от продажи билетов уже составила 20 729 900 рублей. В Екатеринбурге реализованы билеты на 8 300 500 рублей, в Челябинске — на 8 536 900 рублей, в Уфе — на 3 892 500 рублей. При полном аншлаге организаторы смогут выручить до 26 509 000 рублей без учета расходов на проведение мероприятий,

В Екатеринбурге пока остаются свободными 432 места. Полностью раскуплены билеты на балкон, а также заняты 15 рядов в центральной части партера. В Челябинске не продано 422 билета: зрители выкупили все места на балконе и почти весь амфитеатр, тогда как больше всего свободных мест остается по бокам партера у сцены. В Уфе свободны 134 места — полностью заняты все 20 лож и большая часть партера.

Ранее певец Олег Газманов заявил, что его сильно мучает бессонница, против которой уже ничего не помогает. Артист пробовал самые разные средства от отваров ромашки до самых экстремальных. По его словам, во время гастрольных туров он встаёт совершенно разбитым.