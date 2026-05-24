Более пятидесяти зарубежных корреспондентов отправились к месту теракта ВСУ в Старобельске (Луганская Народная Республика). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в ЛНР сегодня прибыли представители прессы из 19 государств. В списке — Австрия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Испания, Италия, Катар, Китай, Куба, Ливан, ОАЭ, Пакистан, США, Турция, Финляндия и Франция.

Не все решились на эту поездку. Так, власти Японии запретили своим журналистам участвовать в ней. Британская корпорация «Би-би-си» официально ответила отказом, а американский канал CNN заявил, что находится «в отпуске».

В ночь на 22 мая 2026 года ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в результате чего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Погиб 21 человек, 42 пострадали. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, поручив Минобороны подготовить ответные меры; СК возбудил уголовное дело, а МИД РФ возложил ответственность на киевский режим и западных кураторов, указав, что удар нанесён при техническом содействии стран НАТО.