ПВО за сутки уничтожила 320 БПЛА, 7 управляемых авиабомб, 6 ракет РСЗО Vampire
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки перехватили и уничтожили более трёх сотен воздушных целей, включая беспилотники, авиабомбы и ракеты. Об этом сообщили в Минобороны РФ 24 мая.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 6 ракет реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства», — говорится в сообщении.
Основной объём уничтоженных объектов пришёлся на беспилотные летательные аппараты самолётного типа, общее число которых достигло 320 единиц.
Ранее сообщалось, что после теракта в Старобельске президент РФ Владимир Путин дал поручение о проведении ответных действий. В ночь на 24 мая 2026 года, российские военные нанесли масштабный комбинированный удар по объектам военной инфраструктуры на территории Украины.В операции применялись различные средства поражения, включая ракетный комплекс «Орешник», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», а также оперативно-тактические комплексы «Искандер». В Киеве в ходе ночных событий было зафиксировано не менее 20 взрывов.
