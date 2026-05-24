Артист Мариинского театра выстрелил в мальчика из-за игры на саксофоне

В Санкт-Петербурге 11-летний ребёнок получил ранение после выстрела из пневматического оружия во дворе рядом с Мариинским театром. Стрелявший задержан. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Инцидент произошёл 23 мая на Минском переулке в районе Мариинского театра. По предварительной информации, мальчик играл на саксофоне у жилого дома. Сосед, 38-летний мужчина, находившийся в одной из квартир, произвёл выстрел из пневматического оружия. Причиной, как утверждается, стало недовольство музыкой. Пострадавшего ребёнка госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, фигурант задержан. Предполагаемый стрелок является артистом Мариинского театра, родом из Казахстана и состоит в труппе в категории «Миманс».