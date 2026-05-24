Пашинян похвастался запуском ж/д маршрута из Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о запуске железнодорожного сообщения по маршруту Ахалкалаки — Карс, заявив, что он открыт для экспорта и импорта товаров. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки — Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнёров из Турции и Грузии», — указал он.

Он отметил, что страна уже имеет железнодорожное сообщение с Россией через Грузию и Азербайджан, а также доступ к Китаю через Россию и Казахстан. Кроме того, Пашинян заявил, что через территорию Грузии и Турции открывается выход к Европейскому союзу, что, по его словам, расширяет экономические возможности страны.

Также он сообщил о перспективах дальнейшего развития транспортных коридоров, включая возможные маршруты с участием Армении, Турции, Азербайджана и Ирана. Отдельно премьер упомянул проект TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»), в рамках которого, по его словам, в будущем могут быть реализованы новые железнодорожные соединения в регионе.

Напомним, в марте 2025 года Армения официально запустила процесс вступления в Евросоюз, приняв соответствующий закон. В мае 2026 года в Ереване состоялся первый саммит Армения–ЕС, на котором Брюссель подтвердил «европейские устремления» республики. Стороны согласовали сотрудничество в сферах безопасности и энергетики, а также договорились о либерализации визового режима и выделении инвестиций в объёме около 2,5 миллиарда евро. При этом вопрос о дальнейшем членстве Армении в ЕАЭС остаётся открытым — в будущем стране предстоит сделать политический выбор.