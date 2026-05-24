МИД и налоговая служба Украины получили повреждения после ударов возмездия ВС РФ

В результате ночных взрывов в Киеве повреждения получили здания Министерства иностранных дел Украины и Государственной налоговой службы, сообщили во внешнеполитическом ведомстве,

В налоговой службе уточнили, что разрушен фасад здания, а в большинстве помещений выбиты окна. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, последствия зафиксированы сразу в 40 локациях в восьми районах столицы. В ряде районов возникли пожары и разрушения различной степени.

Российские военные нанесли массированный комбинированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Операция стала ответом на недавние события в Старобельске. В результате атаки на общежитие колледжа погибли невинные дети. Президент России Владимир Путин поручил подготовить ответные действия. В ходе ночного удара 24 мая применялись различные виды вооружений, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», оперативно-тактические комплексы «Искандер», «Орешник». Подробнее — в нашем материале.