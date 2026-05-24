МО РФ: ВС России не наносили ударов по гражданской инфраструктуре на Украине

Удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины не планировались и не осуществлялись. Об этом заявили в Министерстве обороны России 24, комментируя итоги удара возмездия за теракт в Старобельске.

«По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что распространяемые сообщения о подобных действиях не соответствуют действительности.

В ночь на 24 мая в ответ на теракт киевского режима, в ходе которого при атаке беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР) погиб 21 человек, Россия нанесла удар возмездия. Президент Владимир Путин назвал инцидент терактом, поручив Минобороны подготовить ответные меры; СК возбудил дело, а МИД РФ возложил ответственность за эскалацию на Киев и страны НАТО.