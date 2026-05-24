Под корень: Армия РФ накрыла операторов дронов, охотившихся на мирных белгородцев — видео удара

На границе с Белгородской областью был уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками. Объект, с которого запускали дроны по гражданским машинам россиян, находился примерно в трёх километрах от российской границы, на территории Сумской области, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, украинские военные развернули пункт в частном доме в посёлке городского типа Великая Писаревка. С этой точки они запускали дроны, которые использовались для атак на гражданские автомобили в приграничных районах Белгородской области.

Российская разведка установила местоположение объекта и собрала необходимые данные. По данным источника, после этого по позиции были нанесены точечные удары, в результате чего пункт управления и находившиеся там военные были уничтожены.