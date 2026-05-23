Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 16:39

Шесть человек пострадали из-за обстрела ВСУ посёлка в Белгородской области

Обложка © Telegram / Оперштаб Белгородской области

Обложка © Telegram / Оперштаб Белгородской области

В результате атак Вооружённых сил Украины на Борисовский округ Белгородской области пострадали шесть мирных жителей. Уточнённые данные о раненых привели в региональном оперштабе.

Под удар попал посёлок Борисовка. Во время ракетного обстрела один мужчина получил тяжёлое ранение подмышечной области, ещё двое — множественные осколочные ранения. У бойца, управлявшего дроном-разведчиком «Орлан», и одной из женщин медики диагностировали акубаротравму.

Кроме того, в этом же посёлке FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю. Водитель отделался акубаротравмой, помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался. Всех остальных пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

В Брянской области двое мирных жителей ранены при атаке FPV-дрона
В Брянской области двое мирных жителей ранены при атаке FPV-дрона

Напомним, ранее сообщалось, что посёлок Борисовка в Белгородской области пережил двойной ракетный удар со стороны ВСУ. После прилётов снарядов вспыхнули сразу пять гражданских автомобилей. Пожарные расчёты сработали оперативно и быстро сбили пламя со всех машин. Частично оказалось разрушено административное здание. Также взрывной волной и осколками выбило окна в двух коммерческих объектах и нескольких многоквартирных домах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar