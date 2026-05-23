Шесть человек пострадали из-за обстрела ВСУ посёлка в Белгородской области

В результате атак Вооружённых сил Украины на Борисовский округ Белгородской области пострадали шесть мирных жителей. Уточнённые данные о раненых привели в региональном оперштабе.

Под удар попал посёлок Борисовка. Во время ракетного обстрела один мужчина получил тяжёлое ранение подмышечной области, ещё двое — множественные осколочные ранения. У бойца, управлявшего дроном-разведчиком «Орлан», и одной из женщин медики диагностировали акубаротравму.

Кроме того, в этом же посёлке FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю. Водитель отделался акубаротравмой, помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался. Всех остальных пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что посёлок Борисовка в Белгородской области пережил двойной ракетный удар со стороны ВСУ. После прилётов снарядов вспыхнули сразу пять гражданских автомобилей. Пожарные расчёты сработали оперативно и быстро сбили пламя со всех машин. Частично оказалось разрушено административное здание. Также взрывной волной и осколками выбило окна в двух коммерческих объектах и нескольких многоквартирных домах.