ВСУ дважды ударили ракетами по посёлку в Белгородской области

Посёлок Борисовка Белгородской области дважды подвергся ракетным ударам со стороны ВСУ. Информация о пострадавших уточняется, сообщает оперштаб региона.



Последствия атаки ВСУ на Борисовку. Фото © Telegram / Оперштаб Белгородской области

В результате попаданий снарядов загорелись пять автомобилей, все очаги возгорания были оперативно ликвидированы пожарными расчётами. Частично разрушено административное здание, повреждены окна в двух коммерческих объектах и нескольких многоквартирных домах. На месте работают оперативные службы, проводится уточнение информации о последствиях.

Ранее в селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области два человека получили ранения из-за удара беспилотника. Пострадавшие — мужчина и женщина. Их оперативно доставили в медицинское учреждение.