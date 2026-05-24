Водитель иномарки погиб в Москве, врезавшись в столб
Один человек погиб в ДТП на севере Москвы.
На севере столицы мужчина погиб после того, как его Volkswagen боковой частью влетел в опору. Об этом сообщает 360.ru.
Авария случилась на съезде с Ленинградского шоссе в сторону Шереметьевского тракта. Речь идёт о территории Молжаниновского района.
Сила удара оказалась такой, что левую сторону иномарки сплющило практически вдвое.
В пресс-службе МВД подтвердили гибель человека за рулём. Там уточнили, что причиной стало столкновение с неподвижным объектом.
С помощью гидравлического инструмента они деблокировали пострадавшего из смятого салона. Но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Аварийно-спасательные работы завершились к половине седьмого утра.
