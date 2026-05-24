Знакомиться с Димой — опасно? Почему одно из самых популярных имён стало «ред-флагом» у девушек

В России фиксируется снижение популярности имени Дмитрий: за последние два года оно опустилось в рейтинге мужских имён, а в соцсетях его всё чаще относят к категории «ред-флагов». Об этом стало известно SHOT.

Димы теряют популярность и попадают в «ред-флаги» у российских девушек.

Имя Дмитрий за последние два года потеряло две позиции в рейтинге самых популярных мужских имён, опустившись с 11-го на 9-е место. В 2025 году в столице родилось чуть более тысячи мальчиков с этим именем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Исторически пик популярности имени в Москве пришёлся на 70-е и 90-е годы. В те периоды Дмитрии поднимались до второй строчки рейтинга. С начала 2000-х годов наблюдается постепенное снижение интереса к этому имени, и тенденция сохраняется до сих пор. Несмотря на спад, имя остаётся в пределах топ-10 и удерживается там с колебаниями в одну–две позиции.

В интернет-среде вокруг имени сформировался устойчивый стереотип, из-за чего оно стало попадать в список так называемых «ред-флагов». Связано это не со статистикой, а с пользовательскими обсуждениями и личными историями в соцсетях.

