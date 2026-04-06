Маленькое чудо с большим именем: Многодетные родители в Башкирии назвали дочь Россией

Многодетная семья Евдокимовых из Башкирии назвала новорождённую дочь Россией. Родители хотят, чтобы таким образом девочка выросла величественной и независимой личностью, сообщает Республиканский перинатальный клинический центр в Уфе.

В Башкирии многодетная семья назвала новорожденную дочь Россией. Фото © VK / Перинатальный центр | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Уфа

Малышка появилась на свет 27 марта. Родителей зовут Юлия Тимофеевна и Евгений Валерьевич, они живут в Уфимском районе. Мама России поделилась, что беременность протекала непросто. Начиная с 22-й недели врачи диагностировали угрозу преждевременных родов, поэтому женщине пришлось долго находиться в больнице. Однако дочка стойко продержалась до положенного срока и родилась доношенной на 37-й неделе.

«Мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя. В семье мы будем ласково называть её Рося, Росинка. Мы верим, что имя поддерживает человека на всём жизненном пути — даёт ему силу, уверенность и помогает раскрывать лучшие качества», — ответила мама России.

Ранее Life.ru писал, что в первой половине 2025 года в России зафиксировали несколько редких имён, которые официально попали в подборку «Реестра ЗАГС». Среди них оказались Дивнолика, Марцелина и Бибинохим. Имя Дивнолика образовано по принципу сложения двух славянских основ и должно означать «красивая». Оно редко встречается в летописях, но при этом полностью соблюдает славянские традиции.