Ностальгия и ветер в лицо: Миллениалы пересели на моноколёса и бросили вызов зумерам на городских улицах

В российских городах растёт число взрослых райдеров на моноколёсах: миллениалы используют их как транспорт для работы, прогулок и даже коротких путешествий. Об этом стало известно SHOT.

Миллениалы пытаются утереть нос зумерам, рассекая на моноколёсах по улицам.

Жители около 30 лет всё чаще отказываются от общественного транспорта и личных автомобилей в пользу моноколёс. Такой выбор объясняют удобством передвижения и желанием разнообразить повседневную активность. Для многих поездки на одном колесе стали сочетанием физической нагрузки, способа снять стресс и ностальгии по атмосфере 2010-х годов.

Среди райдеров встречаются представители разных профессий — от айтишников до предпринимателей и семейных людей. Постепенно вокруг этого транспорта сформировалось отдельное сообщество. Участники устраивают групповые заезды, катаются колоннами по набережным и паркам, а также проводят тренировки на специальных площадках.

Некоторые используют моноколёса не только в городе, но и для коротких поездок между населёнными пунктами, включая маршруты в Подмосковье и туристические направления. На фоне этого движения пользователи младшего поколения активно снимают райдеров на видео, нередко иронично реагируя на их увлечение.