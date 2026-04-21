От мемов до визуального языка: Почему зумеры любят стикеры сильнее, чем миллениалы

Зумеры активно используют стикеры в переписке из-за эмоций и самовыражения, а не только из-за удобства. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Frontiers in Psychology.

В рамках исследования были проанализированы привычки 420 молодых пользователей WeChat из трёх крупных городов Китая. Специалисты изучили, какие факторы влияют на популярность визуальных элементов в общении. Ключевую роль играют удовольствие, социальное взаимодействие и практическая польза. Иначе говоря, людям важно не наличие функции, а возможности, которые она даёт в коммуникации.

Стикеры помогают шутить, смягчать формулировки, передавать настроение и формировать собственный образ в диалоге. За счёт этого они превращаются в полноценный инструмент цифрового языка. При этом технологические характеристики оказались второстепенными. Даже стабильная работа функции не объясняет её востребованность без эмоциональной составляющей.

Авторы подчёркивают, что для поколения Z цифровые инструменты ценны прежде всего с точки зрения общения. Пользователи выбирают те форматы, которые делают переписку живой и позволяют точнее выражать себя.

