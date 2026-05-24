Владимир Зеленский отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине из-за чувства безнаказанности. Такое мнение высказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. Он считает, что подобная позиция экс-комика связана с отсутствием последствий за его действия.

«Почему он выдвигает требования? Потому что ему всё сходит с рук», — написал он.

На этой неделе Зеленский, по данным СМИ, потребовал от руководства Евросоюза «справедливого подхода и равных прав в Европе» после инициативы Мерца о предоставлении Украине статуса «ассоциированного члена» объединения.

Напомним, что главарь киевского режима позвонил президенту Франции из-за массированного удара возмездия ВС России по военным объектам на Украине. Также Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Норвегии.