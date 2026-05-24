Полный рост, кофта Stone Island и микрофон в руке: Бывшая жена Паши Техника показала готовый памятник
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая показала готовый бронзовый памятник рэперу. Скульптуру, которую установят на могиле музыканта в Балашихе, она продемонстрировала в своих соцсетях.
Карицкая показала памятник Технику. Видео © Telegram / Ева Карицкая
«Скульптура Паши готова, она из бронзы. Скоро будет установка», — написала она.
Напомним, Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года в Таиланде. Официальной причиной назвали инфекцию в лёгких, хотя существует версия об отравлении запрещёнными веществами. О своей наркозависимости рэпер говорил открыто и при этом уверял, что сумел излечиться.
Прежде Карицкая забраковала предыдущий макет для памятника. Тогда ей категорически не понравились уши, особенно выпирающее правое, и она заявила, что будет добиваться абсолютного сходства без всякой спешки. На изготовление памятника планировали потратить около четырёх миллионов рублей, собранных фанатами.
Обложка © Telegram / Ева Карицкая